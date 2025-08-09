HABER

Kahramanmaraş 09 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü aşırı sıcakların etkisi altında olacak.

Melih Kadir Yılmaz

Kahramanmaraş, 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü aşırı sıcakların etkisi altında olacak. Gündüz hava sıcaklığının 41°C'ye ulaşması bekleniyor. Hissedilen sıcaklığın ise 42°C civarında olması öngörülüyor. Nem oranı %22 seviyelerinde kalacak. Bu yüksek sıcaklıklar, durumu daha da zorlayıcı hale getirecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 3.85 km hızla esecek. Bu hava akışı, sıcaklıkların düşmesine önemli bir katkı sağlamayacaktır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 10 Ağustos Pazar günü de hava sıcaklığının 41°C civarında olması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir.

Böylesi sıcak günlerde, öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketimi önerilmektedir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Dışarı çıkarken şapka veya güneş gözlüğü kullanmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir. Evde kalınması gereken durumlarda, serin ortamlarda vakit geçirmek ve klima veya vantilatör kullanmak faydalı olacaktır.

