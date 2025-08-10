HABER

Kahramanmaraş 10 Ağustos Pazar Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 10 Ağustos 2025 Pazar günü aşırı sıcakların etkisi altında olacak.

Kahramanmaraş 10 Ağustos Pazar Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 43°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir. Nem oranının %22 seviyelerinde olması, hissedilen sıcaklığın artmasına neden olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 3.85 km hızla esecek. Bu durum hava akışını hafifletecek. Ancak sıcaklıkların düşmesine önemli bir katkı sağlamayacaktır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 11 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklığının 42°C olması öngörülüyor. 12 Ağustos Salı günü ise hava sıcaklığının yine 42°C olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir.

Böylesi sıcak günlerde, öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketimi önerilmektedir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Dışarı çıkarken şapka veya güneş gözlüğü kullanmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir. Evde kalınması gereken durumlarda, serin ortamlarda vakit geçirmek ve klima veya vantilatör kullanmak faydalı olacaktır.

Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için, düzenli aralıklarla serin içecekler tüketmek önemlidir. Ağır yemeklerden kaçınılmalıdır. Sıcak havalarda, özellikle açık alanlarda çalışanların daha sık ara vermeleri önerilir. Gölge alanlarda dinlenmek de önemlidir. Spor yaparken, yoğun aktivitelerden kaçınılmalıdır. Egzersizler serin saatlere, örneğin sabah erken saatlere veya akşam geç saatlere kaydırılmalıdır. Bu önlemler, aşırı sıcakların olumsuz etkilerini hafifletebilir ve sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir.

