Kahramanmaraş 10 Ekim Cuma Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 10 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu puslu ve güneşli olacak. Sıcaklık 24°C yüksek, 9°C düşük olarak tahmin edilmektedir. Nem oranı %71 civarında. Rüzgar hızı ise 10 km/saat olacak. Gün doğumu saati 06:36, gün batımı saati 18:02'dir.

Hafta sonu hava koşulları benzer şekilde sürecek. 11 Ekim Cumartesi günü hava 25°C yüksek, 11°C düşük sıcaklık gösterecek. 12 Ekim Pazar günü ise hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 25.8°C yüksek, 13.5°C düşük olarak beklenmektedir.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken uygun kıyafet tercih edilmelidir. Gün içinde güneş ışığından faydalanmak için hafif ve rahat kıyafetler seçilebilir.

Nem oranının %71 olması, sabah saatlerinde nemli bir hava hissi yaratabilir. Nemden rahatsız olanların uygun kıyafet ve aksesuarlar kullanması faydalı olacaktır.

Rüzgar hızı 10 km/saat civarında olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Ancak rüzgarın yönü ve şiddeti gün içinde değişebilir. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu güncel olarak takip etmek önemlidir.

Hava koşullarının genel olarak stabil ve ılıman olacağı bu dönemde dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun koşullar bulunmaktadır. Sabah ve akşam saatlerindeki sıcaklık farklarını göz önünde bulundurmak gerekir. Kat kat giyinmek ve hava durumunu güncel olarak takip etmek, konforlu bir deneyim için önemlidir.