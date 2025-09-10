HABER

Kahramanmaraş 10 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 10 Eylül 2025 Çarşamba günü, hava sıcaklığının 34°C civarında olması bekleniyor.

Kahramanmaraş'ta 10 Eylül 2025 Çarşamba günü, hava sıcaklığının 34°C civarında olması bekleniyor. Gün boyunca az bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 10-16 kilometre hızla esecek. Nem oranı %20-34 arasında değişecek. Gün doğumu saati 06:09, gün batımı saati ise 18:48 olarak tahmin ediliyor.

11 Eylül Perşembe günü, hava sıcaklığının 33°C civarında olması ve açık bir hava bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 12-15 kilometre hızla esecek. Nem oranı %20-29 arasında değişecek. Gün doğumu saati 06:10, gün batımı saati ise 18:47 olarak tahmin ediliyor.

12 Eylül Cuma günü, hava sıcaklığının 33°C civarında olması ve açık bir hava bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 12-13 kilometre hızla esecek. Nem oranı %24-30 arasında değişecek. Gün doğumu saati 06:11, gün batımı saati ise 18:45 olarak tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve açık hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmanıza yardımcı olur. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00-16:00 arasında, mümkünse dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olur.

