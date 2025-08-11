HABER

Kahramanmaraş 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü aşırı sıcakların etkisi altında olacak.

Çiğdem Sevinç

Kahramanmaraş, 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü aşırı sıcakların etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 42°C’ye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir. Nem oranı %22 seviyelerinde olacak. Bu durum, hissedilen sıcaklığın artmasına neden olacaktır. Rüzgar kuzeydoğudan, saatte 3.85 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 12 Ağustos Salı günü de hava sıcaklığının 42°C civarında olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir.

Böylesi sıcak günlerde öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketimi önerilmektedir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Dışarı çıkarken şapka veya güneş gözlüğü kullanmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir. Evde kalınması gereken durumlarda serin ortamlarda vakit geçirmek ve klima veya vantilatör kullanmak faydalı olacaktır.

