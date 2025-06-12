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Kahramanmaraş 12 Haziran Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş 12 Haziran Perşembe hava durumu güneşli ve açık olacak.

Kahramanmaraş 12 Haziran Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kahramanmaraş, 12 Haziran 2025 Perşembe günü aşırı sıcak hava koşullarıyla karşılaşacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 39°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için tehlikeli olabilir.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 13 Haziran Cuma günü hava sıcaklığının 39°C civarında olması bekleniyor. 14 Haziran Cumartesi günü sıcaklıklar 36°C'ye düşecek, ancak hala yüksek kalacak. 15 Haziran Pazar günü rüzgarlı bir hava bekleniyor. Sıcaklık 33°C civarında olacak.

Bu sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Dışarı çıkarken bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde evde kalmak da önemlidir. Ayrıca, klima veya vantilatör gibi serinletici cihazların kullanımı rahatlama sağlayacaktır.

Sıcak hava dalgaları orman yangınları riskini artırabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınmak hayati önem taşır. Hava kirliliği seviyeleri yükseldiğinde, solunum yolu rahatsızlıkları olanların dışarı çıkarken maske takması veya evde kalması önerilir.

Bu tür hava koşullarında, yaşlıların ve çocukların yeterli sıvı alımına dikkat etmeleri gereklidir. Aşırı sıcaklardan korunmak için gerekli önlemler alınmalıdır. Gerekirse tıbbi yardım alınması önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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