Kahramanmaraş 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü aşırı sıcak hava koşulları ile karşılaşacaktır. Gündüz hava sıcaklığı 41°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklığının ise 23°C civarında seyretmesi beklenmektedir. Nem oranı gündüz %13, gece %65 olacaktır. Rüzgar hızı gündüz 25 km/saat, gece ise 11 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar sürecektir. 13 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığının 40°C civarında olması öngörülmektedir. 14 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklığın 38°C'ye düşeceği tahmin edilmektedir. 15 Temmuz Salı günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Bu durum hava sıcaklığının 37°C'ye düşmesine neden olacaktır.

Sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Sıcak çarpması ve dehidrasyondan korunmak için bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınılması gerekmektedir. Ayrıca, 15 Temmuz Salı günü yağışların getirebileceği ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Gerekli önlemlerin alınması önem taşımaktadır.