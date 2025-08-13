HABER

Kahramanmaraş 13 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü aşırı sıcakların etkisi altında olacak.

Cansu Akalp

Kahramanmaraş, 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü aşırı sıcakların etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 42°C'ye ulaşacak. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha etkili hissedilecek. Gece saatlerinde sıcaklık 21°C civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. 14 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığı 44°C'ye yükselebilir. 15 Ağustos Cuma günü ise sıcaklık 43°C civarında olacak. 16 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 38°C'ye düşecektir. Bu durum, aşırı sıcakların devam edeceğini gösteriyor.

Aşırı sıcak hava koşulları, insanlar ve çevre için çeşitli riskler oluşturabilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar bu sıcaklardan korunmalıdır. Dışarı çıkarken koruyucu giysiler giymek, bol su içmek ve güneş ışığından korunmak önemlidir. Evlerde ve iş yerlerinde serin ortamlar oluşturmak, klima veya vantilatör kullanmak da faydalı olacaktır.

Çevre açısından aşırı sıcaklar, su kaynaklarının azalmasına ve tarım ürünlerinin zarar görmesine neden olabilir. Su tasarrufu yapmak önemlidir. Tarım alanlarında sulama yöntemlerini dikkatli bir şekilde planlamak gerekir. Orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalı. Açık alanlarda ateş yakılmamalıdır.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde aşırı sıcak hava koşulları devam edecek. Bu dönemde kişisel ve çevresel önlemler alarak etkileri azaltmak mümkündür.

