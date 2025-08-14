HABER

  2. HABER
Kahramanmaraş 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'da 14 Ağustos 2025 Perşembe günü, hava durumu gün içinde 44°C, gece ise 20°C civarında olacak. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Kahramanmaraş, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü, aşırı sıcak hava koşullarıyla karşılaşacaktır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 44°C'ye ulaşması beklenmektedir. Gece sıcaklıkları ise 20°C civarında seyredecektir. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde hissedilen sıcaklıkları artırabilir.

15 Ağustos 2025 Cuma günü hava koşullarında önemli bir değişiklik olmayacaktır. Gündüz sıcaklıkları 43°C, gece sıcaklıkları ise 22°C civarında kalacaktır. 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava biraz serinleyecek ve gündüz sıcaklıkları 38°C'ye düşecektir. Gece sıcaklıkları 22°C olarak öngörülmektedir.

Bu sıcak hava koşulları, Kahramanmaraş'ta yaşayanlar ve ziyaretçiler için sağlık riskleri oluşturabilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler, aşırı sıcaklardan daha fazla etkilenebilir. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de gerekmektedir. Klimalı ortamlarda vakit geçirmek, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak da faydalıdır.

Sıcak hava dalgaları, orman yangınları riskini artırabilir. Bu nedenle, ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmak gibi davranışlardan kaçınmak gerekmektedir. Su kaynaklarının korunması ve su tasarrufu sağlanması da bu dönemde önem taşımaktadır.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde aşırı sıcak hava koşulları beklenmektedir. Bu koşullara karşı gerekli önlemleri alarak, hem kendi sağlığınızı hem de çevrenizi koruyabilirsiniz.

