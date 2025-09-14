Kahramanmaraş 14 Eylül Pazar Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35°C civarında, gece ise 21°C civarında seyredecek. Rüzgar, batı yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranının %47 civarında olması bekleniyor. Gün doğumu saati 06:13, gün batımı saati ise 18:42 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 15 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklığı 34°C, 16 Eylül Salı günü 35°C, 17 Eylül Çarşamba günü yine 35°C civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar hızı saatte 6-14 kilometre arasında değişecek. Nem oranı %27-54 arasında olacaktır.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmanın önüne geçebilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak da faydalı olacaktır. Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önerilir.