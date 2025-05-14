Kahramanmaraş 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcaklıkların 14°C ile 25°C arasında olacağını gösteriyor. Gün boyunca güneşli bir hava hakim olacak. 15 Mayıs Perşembe günü, orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C ile 25°C arasında değişecek. 16 Mayıs Cuma günü, bölgesel düzensiz yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 27°C arasında olacak. 17 Mayıs Cumartesi günü ise çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C ile 31°C arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları çeşitli zorluklara yol açabilir. Yağışlı günlerde su baskınları ve sel riski artabilir. Bu nedenle, su birikintilerinden uzak kalmak önemlidir. Su baskını riski yüksek bölgelerden kaçınılmalıdır. Yağışlı günlerde sürüş koşulları zorlaşabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak ve dikkatli olmak gerekmektedir.

Günlük hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı bu raporlara göre düzenlemek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde, açık hava etkinliklerini ertelemek daha güvenli bir seçenek olabilir. Su birikintilerinin oluşabileceği bölgelerdeki altyapıların kontrol edilmesi de gerekli önlemleri almak adına önem taşımaktadır. Bu sayede olası olumsuz etkiler en aza indirilebilir.