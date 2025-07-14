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Kahramanmaraş 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak.

Kahramanmaraş 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kahramanmaraş, 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 40°C'ye kadar yükselebilir. Nem oranı gündüz %13, gece ise %59 civarında olacak. Rüzgar hızı gündüz 18 km/saat, gece ise 7 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 15 Temmuz Salı günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülmesi bekleniyor. Bu durum, hava sıcaklığının 37°C'ye düşmesine neden olabilir. 16 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 36°C civarında olması tahmin ediliyor. Bölgesel düzensiz yağmur yağışları görülebilir. 17 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 37°C'ye yükselebilir. Açık hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

Bu sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Sıcak çarpması ve dehidrasyondan korunmak için bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır. Ayrıca, 15 Temmuz Salı günü yağışların getirebileceği ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gerekli önlemlerin alınması önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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