Kahramanmaraş 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 15 Ağustos 2025 Cuma günü aşırı sıcak hava koşullarının etkisinde olacak.

Hazar Gönüllü

Kahramanmaraş, 15 Ağustos 2025 Cuma günü aşırı sıcak hava koşullarının etkisinde olacak. Gündüz hava sıcaklığı 43°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecek.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam etmesi öngörülüyor. 16 Ağustos Cumartesi günü gündüz sıcaklıklarının 38°C'ye düşmesi bekleniyor. 17 Ağustos Pazar günü sıcaklıkların 37°C civarında olması tahmin ediliyor. 18 Ağustos Pazartesi günü de sıcaklıkların 37°C seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor. Aşırı sıcakların devam edeceği görülüyor.

Aşırı sıcak hava koşulları, insanlar ve çevre için çeşitli riskler oluşturabilir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar bu sıcaklardan korunmalıdır. Dışarı çıkarken koruyucu giysiler giymek önemlidir. Bol su içmek ve güneş ışığından korunmak da gereklidir. Evlerde ve iş yerlerinde serin ortamlar oluşturmak faydalıdır. Klima veya vantilatör kullanmak da iyi bir seçenektir.

Çevre açısından aşırı sıcaklar, su kaynaklarının azalmasına ve tarım ürünlerinin zarar görmesine yol açabilir. Su tasarrufu yapmak önemlidir. Tarım alanlarında sulama yöntemlerini dikkatli bir şekilde planlamak gerekir. Orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalı ve açık alanlarda ateş yakılmamalıdır.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde aşırı sıcak hava koşulları devam edecektir. Kişisel ve çevresel önlemler alarak etkileri azaltmak mümkündür.

hava durumu Kahramanmaraş
