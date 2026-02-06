HABER

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi İstiklal Marşı'nı okudu: 'Saygımı sunmak için ezberledim'

Cansu Çamcı

Japonya İmparatoru Naruhito'nun 66'ncı doğum günü, Ankara’da kutlandı. Japonya Büyükelçisi Tamura Masami’nin İstiklal Marşı'na eşlik ettiği anlar dikkat çekti. Geçtiğimiz Ekim ayında göreve başladığını belirten büyükelçi Masami, Türkiye’de ilk yaptığı işlerden birinin İstiklal Marşı'nı ezberlemek olduğunu belirterek, "Türk insanına saygımı sunmak için milli marşı ezberledim. İstiklal Marşı’nı Türklerle birlikte söylemek büyük bir his. Çünkü istiklal yani bağımsızlık Türkler için çok önemli"dedi.

Japonya İmparatoru Naruhito'nun 66'ncı doğum günü, Ankara’da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami’nin resepsiyona Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey isim katıldı.

"BİZ DİPLOMASİYİ DEVLETLER ARASI TEMAS OLARAK DEĞİL MEDENİYETLER ARASI KÖPRÜ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Nefes'ten Haşim Kılıç'ın haberine göre; Resepsiyonda konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye ile Japonya arasındaki tarihi ilişkilere vurgu yaparak, 1890'daki Ertuğrul Fırkateyni faciası ve 1985'teki Tahran tahliyesinin iki ülke arasındaki samimiyetin en güçlü sembolleri olduğunu söyledi.

Tunç, konuşmasında "Bizler, diplomasiyi yalnızca devletler arası temas olarak değil, medeniyetler arası bir köprü olarak görüyoruz. Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk da tam olarak böyle bir köprüdür. Doğu ile Batı'yı, Asya'nın iki kadim medeniyetini, tecrübe ile geleceği buluşturan bir köprü" dedi.

Japonya nın Ankara Büyükelçisi İstiklal Marşı nı okudu: Saygımı sunmak için ezberledim 1

1999'da meydana gelen Marmara depremi ve 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Japonya'nın ilk yardım elini uzatanlardan olmasının her zaman minnettarlıkla anılacağının altını çizen Tunç, 2011'de Japonya'da meydana gelen depremin ardından Türkiye'nin Japonya'ya güçlü ve samimi desteğini gösterdiğini hatırlattı.

İLK ZİYARET 2. ABDÜLHAMİD ZAMANINDA

Japonya Büyükelçisi Tamura Masami de Japonların Türkiye'ye ilk resmi ziyaretinin 1887 yılında Altes Prens ve Prenses Komatsu'nun 2. Abdülhamid tarafından İstanbul'da kabul edilmesi ile gerçekleştiğini hatırlattı.

Büyükelçi, Altes Prenses Akiko'nun 2025'te gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti sırasında Ankara ile İstanbul'a ek olarak, Japon arkeologların Türk meslektaşlarıyla birlikte kadim uygarlıkların gizemlerine ışık tutmak için tutkulu bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü Kırşehir'deki Kaman Kalehöyük ve Şanlıurfa'daki Ayanlar Höyük gibi arkeolojik alanları ziyaret ettiğini anımsattı.

Japonya nın Ankara Büyükelçisi İstiklal Marşı nı okudu: Saygımı sunmak için ezberledim 2

"İSTİKLAL TÜRKLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Resepsiyonda İstiklal Marşı’na eşlik eden Tamura Masami, geçtiğimiz Ekim ayında göreve başladığını ve ilk yaptığı işlerden birinin İstiklal Marşı’nı ezberlemek olduğunu belirtti.

Japonya nın Ankara Büyükelçisi İstiklal Marşı nı okudu: Saygımı sunmak için ezberledim 3

Büyükelçi Masami, “Türk insanına saygımı sunmak için milli marşı ezberledim. İstiklal Marşı’nı Türklerle birlikte söylemek büyük bir his. Çünkü istiklal yani bağımsızlık Türkler için çok önemli” ifadelerini kullandı..

