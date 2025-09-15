HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş 15 Eylül Pazartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 15 Eylül 2025 Pazartesi günü, sıcak ve güneşli bir havayla karşılaşacak.

Kahramanmaraş 15 Eylül Pazartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Kahramanmaraş, 15 Eylül 2025 Pazartesi günü, sıcak ve güneşli bir havayla karşılaşacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36°C'ye kadar yükselebilir. Gece ise 20°C civarlarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkate alınması gereken seviyelerde.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 16 Eylül Salı günü, hava sıcaklığı 35°C civarında olacak. 17 Eylül Çarşamba günü, sıcaklık 34°C’ye düşecek. 18 Eylül Perşembe günü ise sıcaklık 31°C civarına gerileyecek. Bu durum, sıcak hava koşullarının etkisinin süreceğini gösteriyor.

Böylesi sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneşin zararlı etkilerinden korunması önemlidir. Geniş kenarlı bir şapka takmak, ultraviyole ışınlarından korunmaya yardımcı olur. Bol su tüketimi, vücudun susuz kalmasını engeller. Bu da serin kalmaya yardımcı olur. Hafif ve açık renkli giysiler giymek, vücut ısısının dengelenmesine katkı sağlar. Spor yapmak veya ağır işler yapmak gerektiğinde, bu aktiviteleri sabah erken saatlere veya akşam serinliğine bırakmak önemli. Evde perdeleri kapalı tutarak iç mekanın sıcaklığını kontrol etmek faydalı olacaktır. Bu önlemler, sıcak hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurultay davasının ertelenmesi sonrası Gürsel Tekin'den açıklama! "Hayırlı, uğurlu olsun"Kurultay davasının ertelenmesi sonrası Gürsel Tekin'den açıklama! "Hayırlı, uğurlu olsun"
Trump'tan TikTok açıklaması geldi! 'Gençler buna çok sevinecek'Trump'tan TikTok açıklaması geldi! 'Gençler buna çok sevinecek'

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.