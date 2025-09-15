Kahramanmaraş 15 Eylül Pazartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 15 Eylül 2025 Pazartesi günü, sıcak ve güneşli bir havayla karşılaşacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36°C'ye kadar yükselebilir. Gece ise 20°C civarlarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkate alınması gereken seviyelerde.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 16 Eylül Salı günü, hava sıcaklığı 35°C civarında olacak. 17 Eylül Çarşamba günü, sıcaklık 34°C’ye düşecek. 18 Eylül Perşembe günü ise sıcaklık 31°C civarına gerileyecek. Bu durum, sıcak hava koşullarının etkisinin süreceğini gösteriyor.

Böylesi sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneşin zararlı etkilerinden korunması önemlidir. Geniş kenarlı bir şapka takmak, ultraviyole ışınlarından korunmaya yardımcı olur. Bol su tüketimi, vücudun susuz kalmasını engeller. Bu da serin kalmaya yardımcı olur. Hafif ve açık renkli giysiler giymek, vücut ısısının dengelenmesine katkı sağlar. Spor yapmak veya ağır işler yapmak gerektiğinde, bu aktiviteleri sabah erken saatlere veya akşam serinliğine bırakmak önemli. Evde perdeleri kapalı tutarak iç mekanın sıcaklığını kontrol etmek faydalı olacaktır. Bu önlemler, sıcak hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olur.