Kahramanmaraş 16 Ekim Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 16 Ekim 2025'te hava durumu genelde güneşli olacak ve sıcaklık gündüz 25°C'ye ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 21°C'ye düşecek. Rüzgar batıdan eserek nem oranı ise %60 civarında kalacak. 17 Ekim'de hava parçalı bulutlu, sıcaklık ise 29°C olacak. Sıcak günlerde ultraviyole ışınlarının etkisi artacağı için güneş koruyucu ürünler kullanmak önem taşır. Yaşlıların ve çocukların serin ortamlarda kalması öneriliyor. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Kahramanmaraş'ta 16 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve açık olacak. Gündüz sıcaklıkların 25°C civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklıkların 21°C seviyelerine düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgar batıdan saatte 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise yaklaşık %60 olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 06:41 olacak. Gün batımı saati ise 17:54 olarak belirlendi.

17 Ekim Cuma günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıkların 29°C'ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. 18 Ekim Cumartesi günü hava kapalı ve bulutlu geçecek. Sıcaklıkların 31°C'ye ulaşması öngörülmekte.

Bu dönemde hava sıcaklıkları artacaktır. Özellikle öğle ve akşam saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelecektir. Bu durum, ultraviyole (UV) ışınlarının etkisini artırabilir. Cilt sağlığı açısından risk oluşturabilir. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Şapka ve güneş gözlüğü gibi koruyucu aksesuarlar takmak önemlidir. Sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek için bol su içmek gerekir. Aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak da önem taşır.

Sıcak günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenebileceğini unutmamak gerekir. Bu grupların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri önerilir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılması gerekir. Düzenli olarak su tüketmek de önemlidir. Sıcak havalarda yiyeceklerin bozulma riski artmaktadır. Açıkta bırakılan gıdaların tüketilmemesi gerekmektedir. Bu gıdaların buzdolabında saklanması önemlidir.

Hava koşullarının ani değişiklik gösterebileceği bilinmektedir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek akıllıca olacaktır. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemek önemlidir. Bu sayede, olası olumsuz hava koşullarından etkilenme riski en aza indirilebilir.

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

