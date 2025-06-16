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Kahramanmaraş 16 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş 16 Haziran Pazartesi hava durumu güneşli olacak.

Kahramanmaraş 16 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kahramanmaraş, 16 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde bol güneş ışığı altında kalacak. Gündüz sıcaklığı 32°C, gece sıcaklığı ise 16°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 17 Haziran Salı günü sıcaklık 31°C, 18 Haziran Çarşamba günü 34°C, 19 Haziran Perşembe günü 36°C ve 20 Haziran Cuma günü 37°C'ye yükselebilir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları artacak. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelecek. Bu nedenle güneş çarpmaları ve dehidrasyon riski artmaktadır. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda kalmak önemlidir.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle su tüketimini artırmak gerekmektedir. Vücudun su dengesinin korunmasına yardımcı olur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, vücudun serin kalmasını sağlar. Dışarı çıkarken geniş kenarlı bir şapka ve güneş koruyucu ürünler kullanmak, cilt sağlığını korumaya yardımcı olur.

Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Bu, kişisel sağlığı korumak ve yazın tadını çıkarabilmek için gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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