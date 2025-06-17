Kahramanmaraş 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 17 Haziran 2025 Salı günü hava durumu, bol güneş ışığı ile birlikte 31°C yüksek sıcaklık ve 15°C düşük sıcaklık beklenmektedir. Hava koşullarının önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam etmesi öngörülmektedir. 18 Haziran Çarşamba günü 34°C yüksek sıcaklık ve 17°C düşük sıcaklık, 19 Haziran Perşembe günü ise 37°C yüksek sıcaklık ve 19°C düşük sıcaklık tahmin edilmektedir. 20 Haziran Cuma günü rüzgarlı bir hava, 36°C yüksek sıcaklık ve 19°C düşük sıcaklık ile beklenmektedir.

Bu dönemde sıcaklıkların yüksek seviyelerde kalacağı ve hava koşullarının genellikle güneşli olacağı tahmin edilmektedir. Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu giysiler kullanmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve serin ortamlarda bulunmak da sağlığı koruma açısından faydalıdır.

Özellikle 19 Haziran Perşembe günü beklenen 37°C yüksek sıcaklık, aşırı sıcaklara karşı dikkatli olunması gerektiğini göstermektedir. Bu tarihte, mümkünse öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak ve serin ortamlarda kalmak önerilir. Sıcak hava koşullarında, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha fazla korunması önemlidir.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları beklenmektedir. Bu dönemde, güneşten korunma, yeterli su tüketimi ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınma gibi önlemler alarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.