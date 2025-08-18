Kahramanmaraş 18 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü sıcak ve güneşli bir hava bekliyor. Gündüzde hava sıcaklığının 35°C civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 32°C'ye düşmesi öngörülüyor. Nem oranı sabah %76, gündüz %41, akşam %58 ve gece %76 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar sabah 6 km/saat, gündüz 16 km/saat, akşam 15 km/saat ve gece 9 km/saat hızla esmesi öngörülüyor. Basınç değerleri sabah 948 hPa, gündüz 948 hPa, akşam 947 hPa ve gece 948 hPa olarak tahmin ediliyor.

19 Ağustos Salı günü hava sıcaklığının 36°C olması bekleniyor. 20 Ağustos Çarşamba günü de sıcaklığın 36°C dolaylarında olması öngörülüyor. 21 Ağustos Perşembe günü ise sıcaklık 40°C’ye yükselebilir. Nem oranı ve rüzgar hızlarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde kapalı alanlarda kalmak faydalıdır. Dışarı çıkarken şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek gereklidir. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklarda daha dikkatli olmaları gerekir. Bu, sağlık üzerindeki olumsuz etkileri azaltacaktır.