Kahramanmaraş 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 18 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu, düzensiz yağmurlar ile beraber olacak. Sıcaklık 23,1°C ile 30,5°C arasında değişecek. Gündüz sıcaklıkları 30,5°C'ye kadar yükselebilirken, gece sıcaklıkları 17,4°C civarında kalacak. Nem oranı %49 seviyelerinde. Rüzgar hızı ortalama 18 km/saat olarak tahmin ediliyor.

19 Haziran Perşembe günü, orta kuvvetli yağmurlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 30,9°C, gece sıcaklıkları 17,7°C civarında olacak. 20 Haziran Cuma günü, benzer yağışlı koşullar devam edecek. Sıcaklıklar 30,7°C ile 17,8°C arasında değişecek. 21 Haziran Cumartesi günü, düzensiz yağmurlar etkili olacak. Gündüz sıcaklıkları 30,4°C, gece sıcaklıkları ise 17,8°C olacak.

Bu dönemde bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmanızda yarar var. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanımı önemlidir. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmak, ani değişimlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.