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Kahramanmaraş 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu açık ve güneşli olacak.

Kahramanmaraş 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kahramanmaraş'ta 19 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla geçecektir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 37°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklıkları ise 19°C civarında olacaktır. Bu sıcaklıklar, bölgenin Haziran ayı ortalama değerlerinin üzerindedir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde bunaltıcı bir hava koşulu yaşanabilir.

Önümüzdeki günler için benzer hava koşulları beklenmektedir. 20 Haziran Cuma günü, 37°C'ye ulaşan yüksek sıcaklıklar ve bol güneş ışığı öngörülüyor. 21 Haziran Cumartesi günü, hava sıcaklığının 37°C civarında kalması ve güneşli bir gün yaşanması tahmin ediliyor. 22 Haziran Pazar günü ise rüzgarlı bir hava durumu öngörülmektedir. Sıcaklıklar 35°C civarında seyredecektir.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Gün ortasında dışarıda bulunmanız gerekiyorsa, bol su tüketin. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya koruyucu giysiler kullanın. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, gölge alanlarda kalmaya özen gösterin. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması çok önemlidir.

Evde kalmanız durumunda, serin tutmak için perdeleri kapalı tutun. Vantilatör veya klima kullanarak ortam sıcaklığını kontrol altında tutabilirsiniz. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı, vücut ısısını düzenlemek için hafif ve bol giysiler tercih edin.

Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle uçabilecek nesnelerden uzak durun. Açık hava etkinliklerinizi rüzgarın şiddetinin azaldığı saatlere planlayın. Bu önlemler, hem konforunuzu artıracak hem de olası sağlık sorunlarının önüne geçecektir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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