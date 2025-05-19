HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş 19 Mayıs Pazartesi hava durumu olacak.

Kahramanmaraş 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kahramanmaraş'ta 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C civarında, gece ise 14°C olarak ölçülecek. Bu sıcaklık, bölgedeki Mayıs ayı ortalama değerlerine yakın. Gündüz sıcaklıkları 22°C ile 29°C arasında, geceleri ise 5°C ile 16°C arasında değişiyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 20 Mayıs Salı günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 29°C civarında gerçekleşecek. 21 Mayıs Çarşamba günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 32°C'ye kadar yükselebilir. 22 Mayıs Perşembe günü ise çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 34°C'ye ulaşacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları artacak. Güneşe maruz kalma süresi uzayacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş koruyucu ürünler kullanması önemlidir. Ayrıca, bol su tüketmeleri de gerekecek. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da faydalıdır. Hava durumunu düzenli takip etmek, olası sürprizlere karşı bir önlem olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstihbarat ve Dışişleri doğruladı... FETÖ elebaşı Gülen için 'Sağ görünüyor' görünüyor iddiası!İstihbarat ve Dışişleri doğruladı... FETÖ elebaşı Gülen için 'Sağ görünüyor' görünüyor iddiası!
Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı!Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Rıdvan Dilmen'den G.Saray'ın şampiyonluğu sonrası çok konuşulacak iddia!

Rıdvan Dilmen'den G.Saray'ın şampiyonluğu sonrası çok konuşulacak iddia!

Benzin istasyonunda tanımadığı adımdan dakikalarca şiddet gördü! Akılalmaz görüntüler

Benzin istasyonunda tanımadığı adımdan dakikalarca şiddet gördü! Akılalmaz görüntüler

CHP bu anketi paylaştı: "Yanlış anlaşılmasın! İlk turda bitiyor..."

CHP bu anketi paylaştı: "Yanlış anlaşılmasın! İlk turda bitiyor..."

'Fesih' sonrası yeni öneri: 7 maddede sıraladı

'Fesih' sonrası yeni öneri: 7 maddede sıraladı

Canlı yayında cinayet itirafına "indirim"

Canlı yayında cinayet itirafına "indirim"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.