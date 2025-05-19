Kahramanmaraş 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C civarında, gece ise 14°C olarak ölçülecek. Bu sıcaklık, bölgedeki Mayıs ayı ortalama değerlerine yakın. Gündüz sıcaklıkları 22°C ile 29°C arasında, geceleri ise 5°C ile 16°C arasında değişiyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 20 Mayıs Salı günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 29°C civarında gerçekleşecek. 21 Mayıs Çarşamba günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 32°C'ye kadar yükselebilir. 22 Mayıs Perşembe günü ise çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 34°C'ye ulaşacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları artacak. Güneşe maruz kalma süresi uzayacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş koruyucu ürünler kullanması önemlidir. Ayrıca, bol su tüketmeleri de gerekecek. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da faydalıdır. Hava durumunu düzenli takip etmek, olası sürprizlere karşı bir önlem olacaktır.