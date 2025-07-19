HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak.

Kahramanmaraş 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Kahramanmaraş, 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 36°C civarında olması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 24°C civarında seyredecek. Nem oranı gündüz %24, gece %78 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı gündüz 22 km/saat, gece ise 7 km/saat olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam etmesi öngörülüyor. 20 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığının 37°C olması bekleniyor. 21 Temmuz Pazartesi günü ise 39°C civarında bir sıcaklık tahmin ediliyor. 22 Temmuz Salı günü sıcaklık 40°C'ye ulaşacak. 23 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 41°C'ye çıkacak. Bu değerler, bölgenin tipik Temmuz ayı ortalamasının üzerinde olacak.

Böylesi yüksek sıcaklıklar, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için risk oluşturabilir. Sıcak çarpması ve dehidrasyondan korunmak için bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınılması gerekmektedir. Ayrıca, yüksek sıcaklıkların getirebileceği ani sağlık sorunlarına karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşulları tarım ve hayvancılık faaliyetlerini de olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşanlar, hayvanlarının su ihtiyacını düzenli olarak karşılamalıdır. Ayrıca, aşırı sıcaktan korunmaları sağlanmalıdır. Su kaynaklarının verimli kullanılması ve sulama sistemlerinin etkin çalışması sağlanmalıdır.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde yüksek sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. Bu koşullarda, bireylerin ve tarım ile hayvancılıkla uğraşanların gerekli önlemleri alarak sağlıklarını ve üretimlerini korumaları önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail ile Suriye arasında ateşkes! Suriye birlikleri Süveyda'ya konuşlanmaya başladıİsrail ile Suriye arasında ateşkes! Suriye birlikleri Süveyda'ya konuşlanmaya başladı
Yer: Düzce... Sokak ortasında kanlı infaz: Film sahnelerini aratmayan kaçış! Orada yakalandıYer: Düzce... Sokak ortasında kanlı infaz: Film sahnelerini aratmayan kaçış! Orada yakalandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sektörün en iyilerindendi ama daha fazla dayanamadı...

Sektörün en iyilerindendi ama daha fazla dayanamadı...

Zeytinlik yasasında 8 madde kabul edildi!

Zeytinlik yasasında 8 madde kabul edildi!

Yıldız oyuncu Yunan ekibine transfer oldu!

Yıldız oyuncu Yunan ekibine transfer oldu!

Afrika'dan sıcak hava dalgası alarmı: Uyarılar peş peşe geldi!

Afrika'dan sıcak hava dalgası alarmı: Uyarılar peş peşe geldi!

Abdullah Gül, İngiltere Kralı III. Charles ile bir araya geldi

Abdullah Gül, İngiltere Kralı III. Charles ile bir araya geldi

Kastamonu’da feci ölüm! Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi

Kastamonu’da feci ölüm! Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.