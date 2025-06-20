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Kahramanmaraş 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir.

Kahramanmaraş 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kahramanmaraş'ta 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 37°C'ye kadar yükselebilir. Gece ise sıcaklığın 19°C civarında olması beklenmektedir. Nem oranı %13 seviyelerinde olacaktır. Rüzgar batı yönünden 6.75 km/saat hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde havanın benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 21 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığının 36°C, 22 Haziran Pazar günü ise 35°C civarında olması tahmin edilmektedir. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın artmasına neden olabilir.

Bu sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bu, vücudun aşırı ısınmasını engelleyecektir. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilerek vücut ısısının dengede tutulması sağlanabilir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir. Bu, olası sağlık sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olabilir.

Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalıdır. Şapka gibi koruyucu aksesuarlar da cilt sağlığını korumak adına önemlidir. Klimalı ortamlarda bulunmak veya serin alanlarda vakit geçirmek aşırı ısınmanın olumsuz etkilerini azaltabilir. Bu önlemler, hem konforu artırır hem de sağlık açısından riskleri minimize eder.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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