Kahramanmaraş 20 Mayıs Salı hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 20 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C civarında. Gece sıcaklıkları ise 14°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, bölgenin Mayıs ayı ortalama değerlerine yakın. Gündüz sıcaklıkları 22°C ile 29°C arasında değişiyor. Gece sıcaklıkları ise 5°C ile 16°C arasında olmaktadır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 21 Mayıs Çarşamba günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 32°C'ye kadar yükselebilir. 22 Mayıs Perşembe günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 34°C civarında olacak. 23 Mayıs Cuma günü de benzer koşullar devam edecek. Sıcaklıklar 35°C'ye ulaşacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, güneşe maruz kalma süresi uzayacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş koruyucu ürünler kullanmaları önemlidir. Bol su tüketimi de gereklidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı koruyucu bir önlem sağlayacaktır.