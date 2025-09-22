HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş 22 Eylül Pazartesi hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 22 Eylül Pazartesi hava durumu güneşli ve açık olacak. İşte detaylar...

Kahramanmaraş 22 Eylül Pazartesi hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 22 Eylül 2025 Pazartesi günü güneşli bir hava ile karşılaşacak. Gündüz sıcaklık 31°C, gece ise 13°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 23 Eylül Salı günü sıcaklık 33°C, 24 Eylül Çarşamba günü 35°C olacak. 25 Eylül Perşembe günü ise 34°C olarak tahmin ediliyor.

Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik Eylül ayı iklimine uygun. Sıcak hava, öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmanız gerekirse, bol su içmeye özen gösterin. Hafif, açık renkli giysiler tercih edin. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi koruyun.

Sıcak hava, gece saatlerinde de devam edecek. Uyumadan önce odanızı havalandırarak serinletmeye çalışın. Eğer klima kullanıyorsanız, gece boyunca düşük sıcaklıkta çalıştırın. Bu, rahat bir uyku ortamı sağlar. Pencere ve perdeleri kapalı tutarak güneş ışığının içeri girmesini engelleyebilirsiniz.

Sıcak hava koşullarında, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin dikkatli olması önemlidir. Bu grupların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenme riski yüksektir. Bu nedenle, bu kişilerin serin ortamlarda bulunmalarını sağlamalısınız. Bol su içmeleri konusunda da dikkatli olmalısınız.

Sıcak hava koşullarında enerji tüketimi artabilir. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla gereksiz elektrikli cihazları kapalı tutmalısınız. Klima kullanımını minimumda tutmak da faydalıdır. Bu yöntemler hem bütçenize katkı sağlar hem de çevreye duyarlı bir yaklaşım oluşturur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Venezuela'da ABD'ye karşı savaş hazırlığı! Ordu sokaklara indiVenezuela'da ABD'ye karşı savaş hazırlığı! Ordu sokaklara indi
Şehit ailesini dolandırmışlardı... Böyle getirildiler!Şehit ailesini dolandırmışlardı... Böyle getirildiler!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.