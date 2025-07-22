Kahramanmaraş 22 Temmuz 2025 Salı Hava Durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 22 Temmuz 2025 Salı günü aşırı sıcak hava koşullarının etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 41°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha da hissedilecek. Gece saatlerinde ise sıcaklıkların 23°C civarında seyretmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 23 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 42°C, 24 Temmuz Perşembe günü 43°C ve 25 Temmuz Cuma günü de 43°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle gündüz saatlerinde daha da hissedilecek.

Aşırı sıcak hava koşulları, vatandaşların sağlık ve güvenliği açısından çeşitli riskler taşıyor. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler, sıcak havanın olumsuz etkilerine karşı daha hassas olabilirler. Bu nedenle, bu dönemde açık hava etkinliklerini sınırlamak önemlidir. Bol su tüketmek ve serin ortamlarda vakit geçirmek gerekmektedir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak ve uygun koruyucu giysiler giymek de alınabilecek önlemler arasında yer alır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği bu günlerde, vatandaşların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlıklarını korumaları açısından büyük önem taşımaktadır.