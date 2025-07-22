HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş 22 Temmuz 2025 Salı Hava Durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'da 22 Temmuz 2025 Salı günü, sıcak ve güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Kahramanmaraş 22 Temmuz 2025 Salı Hava Durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kahramanmaraş, 22 Temmuz 2025 Salı günü aşırı sıcak hava koşullarının etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 41°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha da hissedilecek. Gece saatlerinde ise sıcaklıkların 23°C civarında seyretmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 23 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 42°C, 24 Temmuz Perşembe günü 43°C ve 25 Temmuz Cuma günü de 43°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle gündüz saatlerinde daha da hissedilecek.

Aşırı sıcak hava koşulları, vatandaşların sağlık ve güvenliği açısından çeşitli riskler taşıyor. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler, sıcak havanın olumsuz etkilerine karşı daha hassas olabilirler. Bu nedenle, bu dönemde açık hava etkinliklerini sınırlamak önemlidir. Bol su tüketmek ve serin ortamlarda vakit geçirmek gerekmektedir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak ve uygun koruyucu giysiler giymek de alınabilecek önlemler arasında yer alır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği bu günlerde, vatandaşların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlıklarını korumaları açısından büyük önem taşımaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
17 yaşındaki dini nikahlı eşini eşarbıyla boğarak katletti! Evde üstüne battaniye örtüp kaçtı17 yaşındaki dini nikahlı eşini eşarbıyla boğarak katletti! Evde üstüne battaniye örtüp kaçtı
Arda teknede döverek öldürülmüştü! Şüphelileri kürekle dövdülerArda teknede döverek öldürülmüştü! Şüphelileri kürekle dövdüler

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İki milletvekili CHP'ye geçiyor! Özgür Özel duyuracak...

İki milletvekili CHP'ye geçiyor! Özgür Özel duyuracak...

Kabus! Bilecik tarihinin en büyük yangını... Anonslar yapıldı, köyler boşaltıldı: Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kabus! Bilecik tarihinin en büyük yangını... Anonslar yapıldı, köyler boşaltıldı: Kilometrelerce kuyruk oluştu

Bölüm başı istediği ücret yapım şirketini şoke etti! Kuruluş Osman'dan ayrıldı

Bölüm başı istediği ücret yapım şirketini şoke etti! Kuruluş Osman'dan ayrıldı

Hastane devi iflasın eşiğinde! 1983'ten beri hizmet veriyordu

Hastane devi iflasın eşiğinde! 1983'ten beri hizmet veriyordu

Dikkat! 3. sıcak hava dalgası alarmı: Marmara 42 dereceyi bulacak!

Dikkat! 3. sıcak hava dalgası alarmı: Marmara 42 dereceyi bulacak!

Türkiye'nin konuştuğu 'yanlış adres' cinayetinde cezalar belli oldu

Türkiye'nin konuştuğu 'yanlış adres' cinayetinde cezalar belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.