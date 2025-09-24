Kahramanmaraş 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 24 Eylül 2025 Çarşamba günü, sıcak bir gün yaşayacak. Hava bol güneş ışığı alacak. Gündüz sıcaklıkları 34°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 15°C'ye kadar düşecek. Rüzgar, güneybatıdan saatte 13 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %13 ile %41 arasında değişecek.

Benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. 25 Eylül Perşembe günü, gündüz sıcaklıkları 34°C, gece sıcaklıkları 16°C olacak. Rüzgar yine güneybatıdan saatte 13 kilometre hızla esecek. Nem oranı %13 ile %41 arasında kalacak. 26 Eylül Cuma günü, gündüz sıcaklıkları 33°C, gece sıcaklıkları ise 16°C civarında olacak. Rüzgar saatte 13 kilometre hızla essek. Nem oranı yine %13 ile %41 arasında değişecek.

27 Eylül Cumartesi günü güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 31°C, gece sıcaklıkları ise 14°C olacak. Rüzgar batıdan saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %13 ile %41 arasında kalacak. 28 Eylül Pazar günü, gündüz sıcaklıkları 31°C. Gece sıcaklıkları ise 15°C civarında olacak. Rüzgar batıdan saatte 7 kilometre esmeye devam edecek. Nem oranı değişmeyecek.

29 Eylül Pazartesi günü, gündüz sıcaklıkları 29°C, gece sıcaklıkları ise 17°C olacak. Rüzgar batıdan saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı yine %13 ile %41 arasında kalacak. 30 Eylül Salı günü hava daha serin olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C, gece sıcaklıkları 13°C civarında olacak. Rüzgar kuzeyden saatte 5 kilometreyla esecek. Nem oranı aynı seviyelerde devam edecek.

Bu dönemde yüksek hava sıcaklıkları bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları gerekiyor. Gölge alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek lazım. Bu, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Rüzgar hızı düşük olacağından hava kalitesi genelde iyi olacak. Ancak, nem oranı düşükse cilt kuruluğu görülebilir. Nemlendirici kullanımı faydalı olacaktır. Gece saatlerinde sıcaklıklar düşecek. Hafif bir üst kat giysi bulundurmak, ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlık sağlar.