Kahramanmaraş 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 24 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu, çok bulutlu olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklığının 12°C olması beklenmektedir. Gece sıcaklığının ise 1°C civarında olacağı düşünülüyor. Nem oranı %58 düzeyindedir. Rüzgar hızı saatte 2.6 km olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:22'dir. Gün batımı saati ise 17:13'tür.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 25 Kasım Salı günü hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığının 11°C, gece sıcaklığının 5°C olması öngörülüyor. 26 Kasım Çarşamba günü puslu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 13°C, gece sıcaklığı ise 1°C olacak.

27 Kasım Perşembe günü güneş ışığı bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklık 13°C olacak. Gece sıcaklığının 0°C düzeyinde olması tahmin edilmektedir. 28 Kasım Cuma günü çoğunlukla güneşli bir hava öngörüldü. Gündüz 13°C, gece ise 1°C olacağı düşünülmektedir. 29 Kasım Cumartesi günü güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 13°C, gece sıcaklığı ise 1°C olacaktır.

30 Kasım Pazar günü kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 9°C, gece sıcaklığı 1°C olarak tahmin edilmektedir. Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşük seviyelerde seyretmesi bekleniyor. Yağışların hafif olacağı öngörülmektedir. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Uygun giyinmek ve soğuk algınlığına karşı önlemler almak önemlidir. Hava koşullarının değişken olabileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek de faydalı olacaktır.