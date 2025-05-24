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Kahramanmaraş 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş 24 Mayıs Cumartesi hava durumu tahminleri açıklandı. Kahramanmaraş'da hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Kahramanmaraş 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kahramanmaraş'ta 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu, bulutlu ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 35°C'ye kadar yükselebilir. Gece ise sıcaklığın 17°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayı iklimine uygun. Yazın yaklaşmakta olduğu görülüyor.

25 Mayıs Pazar günü sıcaklık 36°C'ye ulaşabilir. 27 Mayıs Salı günü ise rüzgarlı bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 33°C ile 36°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 17°C ile 19°C arasında olacak. Bu durum, yaz mevsiminin etkilerini artıracak.

Yüksek sıcaklıklar yaşandığında, öğle saatlerinde dışarıda bulunanların dikkatli olması önemlidir. Sıcak çarpması riskini azaltmak için bol su tüketilmeli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde gölgede kalmak veya iç mekanlarda vakit geçirmek daha sağlıklıdır.

Rüzgarlı günlerde açık alanlardaki kişilerin dikkatli olması gerekir. Rüzgardan kaynaklanan ani hava değişimlerine karşı önlem alınmalıdır. Baş ve göz bölgelerini koruyan giysiler ve aksesuarlar kullanılmalıdır. Ayrıca, toz ve kirlerden korunmak için yüz maskesi takmak faydalı olabilir.

Bu dönemde hava koşullarının hızla değişebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Bu, olası olumsuzlukların önüne geçmeyi sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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