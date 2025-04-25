Kahramanmaraş 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklığı 19°C, gece ise 9°C olacak. Pazar günü hava daha güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece ise 10°C civarında olacak. Pazartesi günü hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece 12°C olacak. Salı günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 25°C, gece ise 12°C olacak. Çarşamba günü hava yine güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 26°C, gece ise 13°C olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Sıcaklıkların artacağı günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmanız önerilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de önemli bir noktadır.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır