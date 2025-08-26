HABER

Kahramanmaraş 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 26 Ağustos 2025 Salı günü bol güneş ışığı altında yüksek sıcaklıklarla karşılaşacaktır.

Kahramanmaraş 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Kahramanmaraş, 26 Ağustos 2025 Salı günü bol güneş ışığı altında yüksek sıcaklıklarla karşılaşacaktır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 37°C civarında olması beklenmektedir. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için ciddi sağlık riskleri oluşturabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülmektedir. 27 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığının 36°C, 28 Ağustos Perşembe günü ise 37°C civarında olması beklenmektedir. Bu durum, bölgedeki sıcak hava dalgasının birkaç gün daha süreceğini göstermektedir.

Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Bol su tüketmeye özen gösterin. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanın. Bu önlemler, sıcak havaların olumsuz etkilerini hafifletebilir ve sağlığınızı korumaya yardımcı olabilir.

