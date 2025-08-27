HABER

Kahramanmaraş 27 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü yüksek sıcaklıklarla karşılaşacak.

Kahramanmaraş, 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü yüksek sıcaklıklarla karşılaşacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 37°C civarında olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda olanlar için ciddi sağlık riskleri oluşturabilir.

28 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığının 37°C, 29 Ağustos Cuma günü ise 36°C civarında olması öngörülüyor. Bu durum, bölgedeki sıcak hava dalgasının birkaç gün daha süreceğini gösteriyor.

Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su tüketimi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması önerilir. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir.

Kahramanmaraş'ın iklimi, yaz aylarında yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranlarıyla karakterizedir. Ağustos ayında ortalama sıcaklık 33°C civarındadır. Nem oranı ise %52'dir. Yaz aylarında sıcak hava koşullarına hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak önemlidir.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde yüksek sıcaklıkların devam etmesi beklenmektedir. Bu koşullarda, kişisel sağlık ve güvenliği korumak için gerekli önlemleri almak hayati önem taşır.

