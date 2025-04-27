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Kahramanmaraş 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 27 Nisan 2025 Pazar günü hava durumu güneşli. Sıcaklık 24°C olarak beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler öngörülmektedir.

Kahramanmaraş 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

28 Nisan Pazartesi günü hava sıcaklığının 27°C'ye yükselebileceği tahmin edilmektedir. Bulutlu-güneşli bir hava durumu hakim olacaktır. 29 Nisan Salı günü, zaman zaman gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklığın 24°C civarında olması beklenmektedir. 30 Nisan Çarşamba günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava durumu öngörülmektedir. Sıcaklığın 26°C civarında olması beklenmektedir.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 29 Nisan'daki olası gök gürültülü sağanak yağışlara karşı tedbirli olunması gerekmektedir. Bu tür hava koşulları, ani su baskınları ve rüzgarın şiddetlenmesi gibi olumsuz durumlara yol açabilir. 29 Nisan'da dışarı çıkarken uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Ayrıca, 28 Nisan'daki yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınlarından korunmak amacıyla şapka ve güneş kremi kullanımı önerilir.

Genel olarak, önümüzdeki günlerde hava koşullarına uygun giyinmek ve olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korumak açısından önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, ani değişimlere karşı önlem almanızı sağlar. Bu, olumsuz etkilerden korunmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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