Kahramanmaraş 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 29 Ekim 2025 tarihinde hava durumu, sabah saatlerinde 18°C parçalı bulutlu bir günle başlayacak. Gündüz sıcaklık 26°C'ye yükselebilirken, akşam ise 19°C'ye düşeceği öngörülüyor. Gece serin bir hava bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden eserek hızını öğle saatlerinde 20 km'ye çıkaracak. Nem oranı sabah %70 iken, öğle saatlerinde %33'e gerileyecek. Açık hava etkinlikleri için gün boyunca güneş koruyucu kullanmak önemli. İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ta 29 Ekim 2025 Çarşamba günü hava koşulları sabah saatlerinde 18°C civarında. Parçalı bulutlu bir hava ile güne başlanacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 26°C'ye çıkacaktır. Hava az bulutlu olacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklık 19°C'ye düşecektir. Açık bir hava beklenmektedir. Gece saatlerinde sıcaklık 13°C seviyelerine gerileyecektir. Açık ve serin bir hava yaşanacaktır.

Rüzgar sabah saatlerinde kuzeybatı yönünden esecektir. Hızı 9 km olarak ölçülecektir. Öğle saatlerinde rüzgarın hızı 20 km'ye yükselecektir. Akşam saatlerinde bu hız 17 km'ye düşecektir. Gece saatlerinde rüzgar hızının 12 km'ye gerilemesi beklenmektedir. Nem oranı sabah saatlerinde %70'dir. Öğle saatlerinde bu oran %33'e düşecektir. Akşam saatlerinde %37, gece saatlerinde %52 seviyelerinde olacaktır.

Basınç sabah saatlerinde 954 hPa olarak ölçülecektir. Öğle saatlerinde bu değer değişmeyecektir. Akşam saatlerinde basınç 955 hPa'ya yükselecektir. Gece saatlerinde de bu değer değişmeyecek ve 955 hPa olacaktır.

30 Ekim Perşembe günü hava sıcaklığının 27°C'ye çıkması beklenmektedir. Güneşli bir hava hakim olacaktır. 31 Ekim Cuma günü de benzer bir hava tahmin edilmektedir. Güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. 1 Kasım Cumartesi günü hava sıcaklığının 26°C civarında olacağı öngörülmektedir. Güneşli bir hava koşulu devam edecektir.

Hava koşullarının ılıman ve güneşli olması, açık hava etkinlikleri için uygun ortam sağlar. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak önemlidir. Bu saatlerde hafif bir üst giyim tercih edilmesi faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarının etkisi artacaktır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması ve yeterli su tüketimi önemlidir. Rüzgarın hızı gün içinde değişkenlik gösterecektir. Bunun için rüzgardan koruyacak uygun kıyafetler seçilmelidir.

Öğle saatlerinde nem oranı düşecektir. Cilt kuruluğuna karşı nemlendirici kullanımı önerilmektedir. Hava koşullarının değişken olabileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarının takip edilmesi en sağlıklı planlama olacaktır.

