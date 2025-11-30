HABER

Kahramanmaraş 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 30 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu, hafif sağanak yağmurla başlayacak. Gün sıcaklığı 4°C ile 9.9°C arasında değişecek. Nem oranı %68 olacak, rüzgarın hızı 11.8 km/sa olarak tahmin ediliyor. Devam eden günlerde hava, kısmen güneşli bir seyir izleyecek. Düşük sıcaklıklar nedeniyle kat kat giyinmek önemlidir. Ayrıca, yağışlı havalarda kaygan zeminlere dikkat edilmesi gerekmektedir.

Kahramanmaraş 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 30 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağmurlarla başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 4°C ile 9.9°C arasında değişecek. Nem oranı %68 civarında olacak. Rüzgarın saatte 11.8 km hızla esmesi bekleniyor. Gün doğumu saati 07:29, gün batımı ise 17:12 olarak hesaplandı.

1 Aralık Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 2°C ile 10.7°C arasında seyredecek. 2 Aralık Salı günü de benzer hava koşulları devam edecek. 3 Aralık Çarşamba günü ise hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 1.4°C ile 7.2°C arasında değişecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak gereklidir. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Sürüş sırasında hız sınırlarına uyulmalıdır. Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

