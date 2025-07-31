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Kahramanmaraş 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'da 31 Temmuz Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak...

Kahramanmaraş 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 31 Temmuz 2025 Perşembe günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz hava sıcaklığının 36°C civarına ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklık, bölgenin tipik yaz koşullarına uygun. Nem oranının da %54 seviyelerinde olması tahmin ediliyor. Rüzgarın hafif ve doğu yönünden esmesi öngörülüyor.

1 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığının 35°C olması bekleniyor. 2 Ağustos Cumartesi günü de hava sıcaklığının 35°C civarında olması öngörülüyor. 3 Ağustos Pazar günü ise sıcaklık 37°C'ye çıkabilir. Bu dönemde, özellikle Pazar günü, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği belirtiliyor.

Yüksek sıcaklıkların ve olası yağışların etkisi altında, vatandaşların dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak havalarda, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durulmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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