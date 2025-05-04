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Kahramanmaraş 4 Mayıs Pazar hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş 4 Mayıs Pazar hava durumu açıklandı. Kahramanmaraş'ta bugün hava durumu gün boyunca sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacak.

Kahramanmaraş 4 Mayıs Pazar hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Kahramanmaraş'ta 4 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu, gün boyunca sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacak. Sıcaklık 12°C ile 24°C arasında değişecek. Pazartesi günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 23°C arasında olacak. Salı günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 13°C ile 25°C arasında seyredecek. Çarşamba günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 14°C ile 28°C arasında olacak.

Kahramanmaraş'ın Mayıs ayı ortalama sıcaklıkları gündüzleri 17.7°C, geceleri ise 11.9°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 33 mm, nem oranı %58 civarındadır. Mayıs ayında genellikle 4 yağmurlu gün ve 11 güneşli saat bulunmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceği düşünülüyor. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek ve şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların 20°C civarında olacağı günlerde hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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