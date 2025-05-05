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Kahramanmaraş 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş 5 Mayıs Pazartesi hava durumu merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte çok bulutlu olacak.

Kahramanmaraş 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kahramanmaraş'ta 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu oldukça gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte çok bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 24°C, gece ise 14°C civarında seyredecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir konudur.

6 Mayıs Salı günü hava daha sakin geçecek. Çoğunlukla güneşli bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar 25°C ile 14°C arasında değişecek. Bu gün dışarıda vakit geçirmek için uygun bir zaman olabilir. 7 Mayıs Çarşamba günü ise kısmi güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 27°C ile 14°C arasında olacak. Bu günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu, özellikle yağışlı günlerde, olumsuz sonuçlar doğurabilir. Sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi durumlar yaşanabilir. Bu nedenle, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu kontrol etmek ve gerekli önlemleri almak gereklidir. Yağışlı günlerde araç kullanırken dikkatli olunmalı. Yol durumuna göre seyahat planları yapılmalıdır. Toz taşınımı beklenen günlerde görüş mesafesi düşebilir. Hava kalitesinin azalacağını dikkate alarak, solunum rahatsızlığı olanların dışarıda bulunmamaları veya koruyucu önlemler almaları faydalı olacaktır.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini takip etmek önemli. Gerekli önlemleri almak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz için dikkat edilmesi gereken bir noktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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