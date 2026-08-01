Kahramanmaraş Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 40 derece civarında, gece ise 24 derece civarında olacak. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik yaz koşullarına uygundur. Güneşli bir hava hakim olacaktır.

Bugün Kahramanmaraş'ta hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 40 derece, gece sıcaklığı ise 24 derece bekleniyor. Bu sıcaklıklar, bölgenin yaz koşullarına uygun. Güneşli bir hava hakim kalacak.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ın hava durumu benzer şekilde devam edecek. 2 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığı 40 derece civarında olacak. 3 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklığın 38 derece olması tahmin ediliyor. 4 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı 39 derece civarında olacak. Bu dönemde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

Sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Sıcak çarpması riskini azaltmak için bol su içmek gerekmektedir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda kalmamaya özen gösterilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumayı ihmal etmemelisiniz. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.