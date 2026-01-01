Kahramanmaraş Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 1 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu, soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Kış mevsiminin tipik özelliklerini yansıtacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 1 derece civarında kalacak. Karla karışık yağmurlu koşulların hakim olması bekleniyor. Gündüz sıcaklık 4 dereceye yükselecek. Akşam ve gece saatlerinde ise sıcaklık 3 ile 1 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık sabah -3, gündüz 0, akşam -1 ve gece -4 derece tahmin ediliyor. Rüzgar, kuzeydoğudan saatte 7 ile 13 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %78 ile %92 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu koşulların devam edeceğini gösteriyor. 2 Ocak Cuma günü sıcaklık -6 ile -23 derece arasında olacak. Bu günde bol güneş ışığı bekleniyor. 3 Ocak Cumartesi, hava daha da soğuyacak. Sıcaklık -8 ile -19 derece arasında seyredecek. 4 Ocak Pazar günü az güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklık -5 ile -16 derece arasında olacak.

Soğuk ve karla karışık yağmurlu bu koşullarda dikkatli olmak önemlidir. Kahramanmaraş'ta yaşayanlar ve ziyaretçiler dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmelidir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Karla karışık yağmur nedeniyle yollarda kayma riski artar. Araç kullanırken hız limitlerine uymak ve dikkatli sürmek gereklidir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar hava koşullarını göz önünde bulundurmalı. Gerekirse kapalı alan aktiviteleri tercih edilmelidir.