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Kahramanmaraş Hava Durumu! 02 Kasım Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş, 2 Kasım 2026 tarihinde kapalı bir hava durumu ile karşı karşıya kalacak. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişirken, beklenen yağışlar dışarıda vakit geçirmeyi zorlaştırabilir. Dışarı çıkmayı planlayanlar hafif mont ya da su geçirmez giysi giyerek ıslanmaktan korunmalı. Ayrıca, önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Sağlıklı bir dönem için hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 02 Kasım Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Kahramanmaraş, 2 Kasım 2026 tarihinde mevsimsel geçiş döneminin etkilerini hissedecek. Hava durumu kapalı bir görünüm sergiliyor. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bu sıcaklık aralığı rahatsız edici değil. Ancak kapalı gökyüzü ve beklenen yağışlar dışarıda zaman geçirmeyi zorlaştırabilir.

Dışarı çıkmayı planlayanlar dikkatli olmalı. Hava durumu değişken olduğunda, uygun kıyafetler giymek önem kazanıyor. Bu nedenle hafif bir mont veya su geçirmez giysi tercih edilmesi gerekiyor. Böylece ıslanmaktan korunmak mümkün olur.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş’ta hava durumu benzer şekilde kapalı ve yağışlı olacak. Sıcaklık 18 ile 21 derece arasında dalgalanacak. Yavaş yavaş soğuyacak hava, kış mevsiminin habercisi. Bu dönemlerde evde daha fazla vakit geçirmek öneriliyor. Sağlığımızı korumak için bu önemlidir.

Kalabalık alanlarda bulunanlar dikkatli olmalı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak faydalı. Ayrıca, kapalı alanlar iyi havalandırılmalı. Bu, sağlıklı bir ortam yaratmamıza yardımcı olur.

Hava durumu açısından Kahramanmaraş’ta kapalı bir gün var. Yağış ihtimali yüksek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşULLARI devam edecek. Hazırlıklı olmak ve önlemleri almak sağlıklı bir dönem geçirmenizi kolaylaştırır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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