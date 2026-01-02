Kahramanmaraş Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Ocak 2026 Cuma günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu soğuk. Hava bulutlu. Gün boyunca sıcaklık 1 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise -3 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 4 kilometre olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %79 civarında olacak. Soğuk ve bulutlu hava, sabah ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklıkları düşürebilir.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü, gündüz sıcaklığı 3 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise -3 derece civarında tahmin ediliyor. 4 Ocak 2026 Pazar günü, gündüz sıcaklığı 2 derece olacak. Gece sıcaklığı ise -5 dereceye düşecek. 5 Ocak 2026 Pazartesi günü, gündüz sıcaklığı 6 derece olurken, gece 1 derece olması öngörülüyor. Hava koşulları yine soğuk ve bulutlu kalacak.

Bu soğuk hava koşullarında, dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemlidir. Vücut ısısını korumak gerekir. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Rüzgar geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Baş, el ve ayaklar korunmalıdır. Dışarıda vakit geçirecekler için sıcak içecekler tüketmek faydalıdır. Mümkünse kısa süreli dışarıda kalmak soğuk algınlığı riskini azaltır. Evde kalanlar için odaları havalandırmak önemlidir. Aşırı ısınmadan kaçınmak gerekir. Bu, nem oranının dengede kalmasına yardımcı olur.

Kahramanmaraş'ta 2 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Önümüzdeki günlerde de bu koşullar sürecek. Uygun giyim ve önlemler ile sağlığınızı korumak önemlidir.