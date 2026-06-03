Kahramanmaraş Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 3 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu oldukça keyifli geçecek. Gün boyunca hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 30 derece civarına yükselecek. Gece saatlerinde sıcaklık 15 - 16 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 5 km/s civarında olacak. Nem oranı ise %30 civarında kalacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için oldukça uygun.

Önümüzdeki günlerde de Kahramanmaraş hava durumu benzer şekilde devam edecek. 4 Haziran Perşembe günü hava güneşli, parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 31 dereceye yükselecek. Gece sıcaklığı ise 16 derece civarında seyredecek. 5 Haziran Cuma günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklık 33 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklık 17 derece civarında olacak.

6 Haziran Cumartesi günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 30 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklığı yine 17 derece civarında olacak. Bu durum özellikle 6 Haziran'da dışarı çıkarken şemsiye almayı gerektirebilir. Diğer günlerde hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygundur.