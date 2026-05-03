Kahramanmaraş Hava Durumu! 03 Mayıs Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 3 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla hava durumu, 18-9 derece arasında değişen sıcaklıklarla dikkat çekiyor. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle gök gürültülü sağanakların olacağı tahmin ediliyor. Takip eden günlerde hava sıcaklıkları, 13-6 derece arasında değişecek. Hava koşullarına uygun giysi ve ayakkabı tercih etmek, ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmayı sağlayacaktır. Ceket bulundurmak önemli.

Seray Yalçın

Kahramanmaraş'ta 3 Mayıs 2026 Pazar günü hava durumu, önemli bir konudur. Hava sıcaklığının 18 - 9 derece arasında değişmesi bekleniyor. Yer yer sağanaklar görülecek. Gök gürültülü sağanakların da olacağı tahmin ediliyor. Bugün hava durumu yağışlı ve serin olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 4 Mayıs Pazartesi günü, hava sıcaklığı 13 - 9 derece arasında olacak. Yer yer sağanakların devam etmesi bekleniyor. 5 Mayıs Salı günü hava sıcaklığı 13 - 6 derece arasında olacak. Yağmur geçişlerinin görülmesi öngörülüyor. 6 Mayıs Çarşamba günü ise hava sıcaklığı 19 - 7 derece arasında olması tahmin ediliyor. Daha sıcak bir hava hakim olabilir.

Bu hava koşullarına uygun olarak, hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler giyilmelidir. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerektiğinde katları çıkarmak da yararlı olur. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda bir ceket bulundurmanızda yarar vardır. Böylece Kahramanmaraş'taki hava koşullarına karşı daha hazırlıklı olabilirsiniz.

