Kahramanmaraş Hava Durumu! 03 Şubat Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 3 Şubat 2026 Salı günü hava durumu serin ve hafif yağmurlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 5.5 dereceyi bulacak. Gün boyunca sıcaklığın 6.3 dereceye çıkması bekleniyor. Nem oranı ise %92 seviyelerinde. 4 ve 5 Şubat tarihleri kısmen güneşli geçecek. Ancak, 6 Şubat'ta yağmur ve çisenti olasılığı mevcut. Dışarı çıkarken şemsiye almak ve kat kat giyinmek önemli. Planlamalarınıza hava koşullarını dikkate alarak esneklik katmalısınız.

Doğukan Akbayır

Kahramanmaraş'ta 3 Şubat 2026 Salı günü hava durumu, gün boyunca hafif yağmurlu ve serin olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 5.5 derece. Gün boyunca sıcaklığın 6.3 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise 3.1 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %92 seviyelerinde. Rüzgar hızı ise 7.1 km/saat.

Gün doğumu saati 07:32. Gün batımı saati ise 17:56. Bu durumda, gün ışığından faydalanma süresi yaklaşık 10 saat 24 dakika.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ın hava durumu şöyle. 4 Şubat Çarşamba günü kısmen güneşli olacak. 5 Şubat Perşembe günü puslu güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 6 ile 7 derece arasında değişecek. Bu tarihlerde yağış beklenmiyor. Fakat, 6 Şubat Cuma günü yağmur ve çisenti olabilir. Bu, hava koşullarında değişiklikler yaşanabileceğini gösteriyor.

Bugünkü hava durumu göz önünde bulundurulduğunda, dışarı çıkarken yağmurluk veya şemsiye almanız faydalı olacaktır. Serin hava koşullarına karşı kat kat giyinmek önemlidir. Sıcak tutan giysiler tercih etmek, gün boyunca rahat etmenize yardımcı olur. Nem oranı yüksek. Bu nedenle, terleme ve oluşabilecek rahatsızlıkları önlemek için nefes alabilir kumaşlardan giysi seçmek akıllıca olacaktır.

Hava durumu hakkında merak ettiğinizde, 4 ve 5 Şubat'ta yağış beklenmediğini unutmayın. Ancak 6 Şubat'ta yağmur ve çisenti olasılığı var. Bu nedenle, hava koşullarına göre planlarınızı yaparken esnek kalmak önemlidir. Gerektiğinde uygun önlemler alınması gerekir.

