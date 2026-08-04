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Kahramanmaraş Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta hava durumu bugün güneşli ve sıcak geçiyor. Gündüz sıcaklığın 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 22 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek. 5 Ağustos'ta sıcaklık yine 40 derece olacak. Bu sıcak yaz günlerinde dışarı çıkarken güneşten korunmayı unutmamalısınız. Bol su içmek ve hafif giysiler tercih etmek sağlığınız için önemli.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 4 Ağustos 2026 Salı günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün geçirileceği belirtiliyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 22 dereceye düşecek. Bu durum, Kahramanmaraş hava durumu açısından tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Güneşli ve sıcak bir gün geçireceksiniz. Dışarı çıkarken bol su içmeyi unutmayın. Hafif, açık renkli giysiler tercih edin. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı 40 derece olacak. 6 Ağustos Perşembe günü sıcaklığın 39 derece civarına düşmesi bekleniyor. 7 Ağustos Cuma günü ise sıcaklık 38 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları 22 derece civarında kalacak. Bu sıcaklıklar, Kahramanmaraş'ın yaz aylarında alışık olduğumuz hava koşullarını yansıtıyor.

Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Serin ortamlarda bulunmak da iyi bir tercihtir. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutmalısınız. Ağır yemeklerden kaçınmalısınız. Sıcak havalarda, güneş ışınlarından korunmak için uygun giysiler ve aksesuarlar kullanmak sağlığınız açısından faydalı olacaktır.

Hava sıcak ve güneşli olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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