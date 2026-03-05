HABER

Kahramanmaraş Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta hava durumu, 5 Mart 2026 tarihinde güneşli ve açık olacak. Sıcaklık 7 ile 8 derece arasında seyredecek. Rüzgar güneydoğudan hafif esecek. Ancak, 6 Mart'ta hava bulutlu, 7 Mart'ta tekrar güneşli ve 8 Mart'ta hafif yağışlı bekleniyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemli. Dışarıda şemsiye bulundurmak ve uygun kıyafet seçmek, üşümekten korunmayı sağlayacak.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 5 Mart 2026 Perşembe günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu güneşli ve açık bir şekilde olacak. Sıcaklık gün boyunca 7 ile 8 derece civarında seyredecek. Rüzgar hafif, güneydoğu yönünden esecek. Bu güzel hava koşulları açık hava etkinlikleri için ideal. Dış mekan aktiviteleri yapabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta hava durumu değişim gösterecek. 6 Mart Cuma günü hava bulutlu olacak. Sıcaklık 7 ile 8 derece arasında kalacak. 7 Mart Cumartesi günü ise hava yine güneşli olacak. Sıcaklık 5 ile 6 derece arasında değişecek. 8 Mart Pazar günü hava serinleyecek. Sıcaklık 4 ile 5 derece arasında olacak. Hafif yağışlı bir gün bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmalısınız. Özellikle 8 Mart Pazar günü hafif yağış bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız iyi olur. Hava sıcaklıklarındaki düşüş nedeniyle uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Bu şekilde üşümekten korunabilirsiniz.

Kahramanmaraş'ta hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. Günlük planlarınızı yaparken hava tahminlerini takip etmek faydalı olacaktır. Gerekli önlemleri almak, daha rahat bir gün geçirmenizi sağlar.

