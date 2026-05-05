Kahramanmaraş Hava Durumu! 05 Mayıs Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 5 Mayıs 2026 Salı günü hava durumu bulutlu. Sabah saatlerinde sıcaklık 8°C civarında. Gün boyunca yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 6°C ile 11°C arasında değişecek. Günün ilk yarısında serin ve nemli hava hakim olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Kahramanmaraş daha sıcak ve güneşli bir hale gelecek. 6 Mayıs Çarşamba günü sıcaklıklar 6°C ile 18°C arasında olacak. 7 Mayıs Perşembe günü ise 9°C ile 22°C arasında ölçüm yapılacak. 8 Mayıs Cuma günü sıcaklık 10°C ile 25°C arasında olacak. Bu nedenle, hava daha ılıman ve güneşli olacak.

Bugünkü hava durumu göz önüne alınmalı. Kahramanmaraş'ta yaşayanların ve ziyaretçilerin yağmurlu havaya hazırlıklı olmaları gerekiyor. Şemsiye veya su geçirmez mont bulundurmak faydalı. Günün serin saatlerinde kat kat giyinmek de önemli. Ayrıca, yağışlı havalarda yollar kaygan olabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak da elzemdir.

Hava durumu ılıman hale gelse de hazırlıklı olmak akıllıca. Ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunmalı. Günlük hava tahminlerini takip ederek planlarınızı yapabilirsiniz.