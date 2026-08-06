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Kahramanmaraş Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta hava durumu, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 38 dereceyi bulacakken, gece 22 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. 7, 8 ve 9 Ağustos günlerinde benzer sıcaklıklar bekleniyor. Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önem taşıyor. Gölgelik alanlar ve bol su tüketimi öneriliyor. Sağlık açısından gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 38 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 22 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, bölge için tipik yaz koşullarını yansıtıyor.

Kahramanmaraş hava durumu, önümüzdeki günlerde de benzer bir seyir izleme potansiyeli taşıyor. 7 Ağustos Cuma günü, hava sıcaklığı 39 derece civarına yükselebilir. Gece sıcaklıkları ise 22 derece civarında olacak. 8 Ağustos Cumartesi günü, gündüz sıcaklığının 39 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece ise 23 dereceye çıkması tahmin ediliyor. 9 Ağustos Pazar günü de benzer sıcaklıklar göz önündedir.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması önemli. Gölgelik alanlarda kalmak ve bol su tüketmek öneriliyor. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek güneşten koruyacaktır. Aşırı sıcakların sağlık üzerine olumsuz etkileri en aza indirilebilir. Serin ortamlarda kalmak ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak faydalı olacaktır.

Hava durumu, önümüzdeki günlerde de sıcak ve güneşli koşullarını sürdürecek gibi görünüyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almanız, daha konforlu ve sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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